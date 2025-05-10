حمادة هلال ومحمد فؤاد يحييان زفاف نجل مساعد وزير العدل بمشاركة نجوم الفن في الأهرامات

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجوم حمادة هلال ومحمد فؤاد وهشام عباس زفاف محمود وكيل النائب العام نجل المستشار علي سلطان مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، على رنا ابنة النائب عماد حموده عضو مجلس النواب، والذي اقيم أمس مساء الخميس في منطقة الأهرامات بمشاركة نجوم الفن ومشاهير المجتمع.



وقد حرص العديد من الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات العامة على حضور حفل الزفاف في أجواء تغمرها السعادة والمباركات للعروسين والأهل.

ولاقى حفل زفاف وكيل النائب العام حضورا كبيرا من العديد من نجوم الفن من بينهم حمادة هلال، محمد فؤاد، كما حرص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل على مشاركة المستشار علي سلطان مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام فرحة نجله بزفافه.

أحيا الحفل العديد من كبار نجوم الفن، اولهم محمد فؤاد وخالد سليم وحمادة هلال وهشام عباس، سامو زين، علي الشامل، وغيرهم في طبيعة ساحرة على سفح أهرامات الجيزة.