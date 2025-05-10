نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات الرييع فى أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار حمادة هلال إحتفالية ضخمة داخل نادي وادي دجلة أكتوبر ضمن سهرات الربيع بحضور الآلاف من الشباب من الجنسين وأسرهم.

تفاصيل حفل حمادة هلال فى حفل نادي وادي دجلة أكتوبر

حضر حمادة بكامل اناقته مرتديا ملابس "كاجوال" وكان في استقباله منظمة الحفل نيفين رشدي والمنتج ياسر الحريري المشرف علي تجهيزات اللايف من صوت واضاءة ومسرح.

وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

من حفل حمادة هلال

من حفل حمادة هلال

حمادة هلال يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه

من جانبه حرص حماده هلال على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال المهيب واشعل الاحتفالية بعدد كبير من أغانيه الرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني على مدى قرابة الساعتين.

من حفل حمادة هلال

من حفل حمادة هلال

“المداح 5”..آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكان الفنان حمادة هلال قد قدم في موسم الدراما الرمضانية الأخير بطولة مسلسل "المداح 5" الأكثر مشاهدة عربيًا والذي يشارك فى بطولته هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج وانتاج صادق الصباح.

حمادة هلال

حمادة هلال يطلق “مش مرتاح” عبر يوتيوب

طرح الفنان حمادة هلال منذ أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية “مش مرتاح”، وتأتي أغنية “مش مرتاح” من كلمات حازم أكس وألحان اورتيجا وتوزيع كوديكس.