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أحمد جودة - القاهرة - فركش بعد 5 شهور.. انتهاء تصوير فيلم "أحمد وأحمد" للسقا وفهمي

أسدل صناع فيلم “أحمد وأحمد” الستار على آخر مشاهد العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة تصوير امتدت لأكثر من خمسة أشهر. تأخر التصوير أكثر من مرة بسبب التزامات الأبطال أحمد السقا وأحمد فهمي بمسلسلات موسم رمضان 2025، لكن طاقم العمل احتفل أخيرًا بإنهاء التصوير، ونشروا مقطع فيديو من كواليس اليوم الأخير معلنين كلمة “فركش”، إيذانًا بقرب انطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية.

فركش بعد 5 شهور.. انتهاء تصوير فيلم "أحمد وأحمد" للسقا وفهمي

أحداث فيلم "أحمد وأحمد"

تدور أحداث الفيلم حول “أحمد” (أحمد فهمي)، الذي يعود إلى مصر بعد سنوات طويلة قضاها في الخارج بحثًا عن الاستقرار، لكنه يُفاجأ بحدث يقلب كل مخططاته رأسًا على عقب، حين يتعرض خاله “أحمد” (أحمد السقا) لحادث غامض يفقده الذاكرة. يجد الشاب نفسه في دوامة من الأحداث عندما يكتشف أن خاله لم يكن مجرد رجل عادي، بل هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية سرية، وباتت حياته في خطر من خصوم لا يرحمون.

تتحول مغامرة العودة للوطن إلى مهمة محفوفة بالمخاطر، إذ يسعى “أحمد” الأصغر لإعادة خاله إلى الواقع وكشف ماضيه الغامض، في رحلة مشوقة مليئة بالإثارة والمواقف الساخرة التي تكشف عن عمق العلاقة بين الاثنين.

طاقِم عمَل فيلم "أحمد أحمد"



أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم أوس أوس وإبراهيم حجاج.



العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعد أول لقاء حقيقي يجمع بين السقا وفهمي كبطلين بعد تعاونهما في أعمال سابقة بظهور شرفي، منها مسلسل “جولة أخيرة” وفيلم “عصابة الماكس”.