عمرو أديب يعلق على أزمة بوسي شلبي وأبناء الراحل محمود عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الإعلامي عمرو أديب على الأزمة المشتعلة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الراحل محمود عبد العزيز وذلك عبر حلقته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر.



حيث تحدث قائلًا: "أستبعد أن يكون محمود عبد العزيز وبوسي شلبي كانوا عايشين سوا دون زواج..والعلم لدي الجميع أنهما كانا متزوجين حتي وفاته".

عمرو أديب

سبب أزمة بوسي شلبي وأبناء الراحل محمود عبد العزيز

تصدر التريند خلال الايام القليلة الماضية قصة زواج وانفصال الساحر محمود عبد العزيز وبوسي شلبي وذلك جاء بعد نشر أبناء الراحل محمود عبد العزيز بيانًا بشأن ادعاء بوسي شلبي أنها زوجته حتي وفاته وأنهم قد أكدوا في ذلك البيان الذي نُشر من قبل المحامي الخاص بالورثة.

حيث أكدوا داخل البيان أنه قد وقع الإنفصال عام 1998 أي بعد شهر ونصف فقط من زواجهم.

بعد إصدار بيان بالانفصال بعد شهر ونصف فقط.. بوسي شلبي تكذب أبناء الساحر

وقد صرحت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "أنا زوجة محمود عبد العزيز لآخر نفس في عمره".

بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

يُذكر أن بوسي شلبي تزوجت من محمود عبد العزيز بعد انفصاله عن زوجته الأولى، جيجي زويد، والدة أبنائه كريم ومحمد. ورغم عدم صدور أي تعليقات مباشرة من أبناء الفنان الراحل حول هذه القضية، تظل علاقتهم ببوسي شلبي محل اهتمام الجمهور، خصوصًا في ظل استمرار تداول الشائعات.