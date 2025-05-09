نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة 10 أيام.. مايان السيد تكشف عن تفاصيل إعجابها بشاب هندي في سريلانكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حلت الفنانة الشابة مايان السيد ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي”، وذلك برفقة فريق عمل فيلم “نجوم الساحل” المعروض حاليًا في السينمات. وتناول اللقاء كواليس التجربة السينمائية الشبابية الجديدة، وأبرز لحظاتها الطريفة والإنسانية.

وكشفت مايان خلال الحوار عن تجربة عاطفية قصيرة مرّت بها أثناء تواجدها في سريلانكا، قائلة: “أُعجبت بواحد هندى فى سريلانكا، بس كان 10 أيام وخلاص، لأنى فى القاهرة وهو فى مومباى فمنفعش، وفاتحت بابا وماما فى الموضوع قالولى لأ إنتى بتهزرى، هتزهقى”، مضيفة بسخرية: “هما بيعانوا معايا عشان عندى مشاكل”.

وعلى الجانب الفني، عبّرت مايان عن اعتزازها بكونها جزءًا من الجيل الجديد من الفنانين الشباب، قائلة: “أنا فخورة جدًا إنى جزء من الجيل ده، واشتغلت مع ناس كتير منه وبحبهم”، مؤكدة حماسها للعمل السينمائي الذي تعتبره شغفها الحقيقي: “السينما بالنسبالى شغف كبير، ومتحمسة إننا نكون جيل مختلف يقدم حاجة جديدة فى السينما زى ما عملنا فى التليفزيون”.

أبطال فيلم “نجوم الساحل”

يُذكر أن فيلم “نجوم الساحل” بدأ عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2025، وهو من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، فليكس، وآخرين، من إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.