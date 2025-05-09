نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أحمد جمال يحيي حفلًا في منطقة المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحيي المطرب أحمد جمال حفلًا غنائيًا اليوم الجمعة في منطقة المنيا، حيث يلتقي بجمهوره ليقدم مجموعة من أبرز أغانيه المحبوبة، منها “اضحكي” و”خطير”، إلى جانب عدد من الأغاني الأخرى التي تميز بها في مسيرته الفنية.

ويأتي هذا الحفل بعد أشهر قليلة من احتفاله بخطبته على المطربة الشابة فرح الموجي، حفيدة الموسيقار الكبير محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي، في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين.

وكان أحمد جمال قد طرح مؤخرًا أغنية رومانسية جديدة بعنوان “سعادة وبس”، بمناسبة عيد الحب، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية



«كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها..

كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن أساسي فيها..

واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي..

ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايمًا عليها..

سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس».