نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من حضانة الطفل إلى قسم الشرطة.. هل تنتهي أزمة جوري بكر القانونية قريبًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في تصاعد جديد للأزمة بين الفنانة جوري بكر وطليقها، تقدمت ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا أمام والدتها وخادمتها، وذلك بعد تسليمه ابنهما “تميم” وهو في حالة صحية سيئة عقب قضائه عطلة مع والده في الإسكندرية.

وصرّح المستشار محمد محمود جادو، محامي الفنانة، أن الخلاف بدأ حين أعاد الأب الطفل وهو يعاني من حمى شديدة وطفح جلدي، ما دفع جوري لطلب حضوره للكشف على الصغير عند الطبيب، غير أن اللقاء تحول إلى مشادة انتهت باعتداء على الفنانة أمام والدتها والعاملة المنزلية.

وعلى الفور، اتصلت جوري بكر بالنجدة وأمن المجمع السكني، ثم توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة. وقد باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق، وبدأت الاستماع إلى أقوال الشهود وجمع الأدلة.

يُذكر أن الفنانة أعلنت طلاقها في أغسطس 2024 بعد زواج قصير أثمر عن ابنهما “تميم”، ورغم الانفصال لم يطالب الأب بحقه في الرؤية قانونيًا، وكانت جوري تتيح له زيارة الطفل وديًا خلال زياراته لمصر.