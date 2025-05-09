نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. طارق الشناوي يوضح علاقة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي وأسباب الأزمة الأخيرة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حوار خاص للـ “دوت الخليج الفني”، تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، المقرب من الوسط الفني، عن العلاقة الطويلة بين النجم الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، التي استمرت لأكثر من ثلاثين عامًا. وتطرق الحوار إلى الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشأن العلاقة بينهما بعد وفاة محمود عبد العزيز، حيث كشف الناقد طارق الشناوي عن بعض التفاصيل الشخصية والمهنية التي كانت تجمع بين الثنائي. كما تناول في حديثه تأثير هذه التصريحات على صورة محمود عبد العزيز وكيفية تأثير هذه الأزمة على الوسط الفني.

واليكم نص الحوار:-

حديثنا عن طبيعة العلاقة بين النجم الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، خاصة في ظل الجدل المثار حاليًا. وبحكم قربك من الوسط الفني واطلاعك على الكواليس، كيف تفسر ما يحدث الآن؟

أنا شخصيًا كنت على معرفة وثيقة بهم على مدار نحو 30 عامًا. كنت بحضر معاهم مهرجانات كثيرة، وشفناهم سويًا في مناسبات متعددة. مثلًا، في مهرجان دمشق، حضرنا مع بعض ما لا يقل عن 10 دورات، وكانوا دايمًا في نفس الغرفة، يأكلوا سوا ويقعدوا مع بعض باستمرار. فهل يعقل بعد كل ده إن في ناس تطلع وتشكك في طبيعة العلاقة بينهم؟ ده شيء غريب جدًا.

ولو ما كانش فيه علاقة رسمية، إزاي الناس تقول إن معاها رقم قومي يدل إنها زوجته؟ إزاي يقال إنه ما تزوجهاش؟ لازم يبقى فيه تفسير منطقي للكلام ده.

في رأيك، ما سبب الضجة اللي ظهرت دلوقتي تحديدًا؟ وهل تعتقد إن الأمر له علاقة بميراث أو ممتلكات كما ذكرت في منشورك الخاص؟

نعم أنا شايف إن السبب الوحيد اللي ممكن يخلّي الأزمة تظهر بعد 9 سنين من وفاته، هو وجود خلاف مادي — سواء على ميراث، أرض، أو ممتلكات.

خليني أفكرك، لما توفى محمود عبد العزيز، كان فيه عزاء كبير، اتعمل للرجال والسيدات، وكلنا شفنا إن الفنانة بوسي شلبي كانت هي اللي بتنظم العزاء للسيدات بنفسها، وحتى أولاده كانوا موجودين. فهل من المنطقي إن حد "مرافقة" فقط، على حد قول البعض، تقوم بدور الزوجة في العزاء من غير ما أي حد من العائلة يعترض؟ أكيد لا.

كمان، هل يُعقل إن محمود عبد العزيز، اللي كان رمز فني وروحي، يعلن على الملأ ارتباطه بحد مش مراته؟ ولو ده حصل، ليه محدش من اللي حواليه وقتها كذّب أو صحح؟ ليه كل الناس كانت بتعامل بوسي على إنها زوجته؟ ولو كان فيه حد معترض، كان خرج من زمان وقال إنها مش مراته، مش يسيبها 9 سنين بعد وفاته لحد ما تظهر خلافات.

في النهاية، اللي بيحصل دلوقتي سببه واضح: خلافات مادية، ويمكن حد حاول يطالب بحقه أو يوقف حاجة فبدأت تطلع مشاكل من أطراف تانية. إنما من حيث العلاقة نفسها، فهي كانت معلنة وواضحة للجميع، سواء في الوسط الفني أو بين الجمهور.

شايف إن التصريحات الأخيرة دي أثّرت على صورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز؟ خصوصًا إنها طلعت من شخصية قريبة منه؟

لا التأثير على من أطلقها لأن محمود عبد العزيز كان متدينًا بطبيعته. تكوينه الشخصي كده متدين بطبعه. يمكن الناس اللي ما تعرفوش عن قرب تتخيله عاش حياته بشكل مختلف أو في صورة في أذهان البعض عن الفنانين، لكن الحقيقة إنه كان ملتزم جدًا، ومتحفظ في حياته الشخصية. وده اللي بيخلي اللي بيتقال دلوقتي غريب جدًا، خصوصًا بعد ما قضى مع بوسي شلبي نحو 30 سنة، وكانوا موجودين مع بعض في كل مكان.

ويعني معقولة إعلامية مشهورة تطلع تقول على فنان كبير وراحل 'زوجي العزيز' كده قدام الناس، ومفيش حد يطلع يقول دي مش مراته؟ لو مكانتش مراته فعلًا، كان محمود بنفسه وهو عايش طلع قال يا جماعة الكلام ده مش حقيقي. محمود ماكنش من النوع اللي يسكت على حاجة تمس حياته الشخصية، ولو كان فيه حاجة غلط أو مش مظبوطة، كان هو أول واحد يوضح للناس

كيف ترى حل هذه الأزمة؟

يرجعوا لعقلهم ومن أشعل النار عليه إخمادها.