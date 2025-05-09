نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تتغزل في نزار الفارس.. شكلك ولحيتك يعجبونني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لقاء قوي ومميز قدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس مع حورية فرغلي تحدثا خلاله في الكثير من الأمور وأهمها إنهاء كل خلافاتهم والطريف في اللقاء ما قامت به حورية فرغلي عندما بدأت تتغزل في نزار الفارس



حورية قالت لنزار يعجبني كثيرا شكل الرجال الذين يشبهونك سواء في شكل الذقن أو بياض الأسنان فأنت دائما تلمع وفي غاية الأناقة.



حورية فرغلي ونزار الفارس

وقالت له أصبحت لك شهرة واسعة بمصر وأعلم أن لك الكثير من المعجبات ولكن هل تقبل الارتباط بمصرية

ليبادرها على الفور يكون لي عظيم الشرف لو ارتبطت بمصرية فقالت له يجب أن تتزوج قريبا فقبل يدها وشكرها على هذا الإطراء.

حيث عرضت الحلقة على قناة عراق الحدث في برنامج من قريب.

أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي

و الجدير بالذكر أن حورية فرغلي، تواصل حاليًا استعداداتها وتحضيراتها لفيلم "المدرسة" وهو اسم مؤقت يجرى له حاليًا عدة ترشيحات، وذلك بعد غياب 5 سنوات عقب فيلمها الأخير "استدعاء ولي عمرو".



قصة فيلم "المدرسة"

تدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

أبطال فيلم "المدرسة"

يذكر أن شارك في بطولة فيلم "المدرسة" كوكبة ونخبة من النجوم يتضمنها: "النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى".

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي السينمائية هو في فيلم "استدعاء ولي عمرو"، الذي عرض عام 2019، ويتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج الراحل أحمد البدري.