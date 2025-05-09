نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين تعلق على أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز: "أنا حقيقي مخضوضة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة صابرين على الأزمة المشتعلة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الراحل محمود عبد العزيز وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى.



صابرين

حيث نشرت قائلة: "شهاده امام الله مرتين محمود عبد العزيز الفنان المحترم الكبير كلمني علشان زوجته بوسي شلبي صديقتي منذ الطفوله مره يوم وفاة اختها الأعلاميه الكبيرة بنت الاصول أحلام شلبي كلمني للوقوف بجانب زوجته بوسي شلبي".

واكملت قائلة: "تاني مره يوم كانت بوسي رايحه تعمل اشاعه لأنهم كانوا فاكرين ان فيه اعوذ بالله مر ض خطير لبوسي وكانت رايحه لوحدها من غير ماتقول لحد كلمني محمود وهو بيبكي والله علي ما أقول واكتبه شهيد ان اجري علي زوجته بوسي واروح معاها علشان مش عاوزه حد يعرف ومحمود كان عارف ان بوسي لازم صديقتها تكون معاهاحسيت ساعتها ان طفل بيبكي علي أمه ورفيقةعمره وقعدت اهديه واقوله ماتقلقش يامحمود هروحلها وهتكون زي الفل وفعلا عملت الاشاعه والحمدلله طلعت مافيش حاجه وأنها الحمدلله بخير وكنت معاها في المستشفي".

صابرين تروي موقفًا بين بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

واضافت: "طول مامحمود كان تعبان وطبعا قبل كل ده ذكريات كتيره بتجمعنا في فرش بيته اولا اللي في المهندسين وبعدين بيته اللي في زايد كل ده ربنا شاهد عليه ومافيش نقاش تماما لتبرئة المحترمه اللي اشهد علي حبها الوحيد وان اول وأخر حب في حيتها كان لزوجها محمود عبد العزيز حتي يومنا هذا لا قبل ولا بعد".

واختتمت حديثها قائلة: "وبوسي قادره علي أخذ الحق ولكن اللي تعبني جدا واللي صعبان عليه وحزينه من قلبي عليه هو المحترم والأستاذ الكبير محمود عبد العزيز اللي فارق حياتنا وهو عند الخالق وبعد ٩ سنين من وفاته ليه يحصل فيه كده بجد حزينه ومذهوله ومخضوضه".

سبب أزمة بوسي شلبي وأبناء الراحل محمود عبد العزيز

تصدر التريند خلال الايام القليلة الماضية قصة زواج وانفصال الساحر محمود عبد العزيز وبوسي شلبي وذلك جاء بعد نشر أبناء الراحل محمود عبد العزيز بيانًا بشأن ادعاء بوسي شلبي أنها زوجته حتي وفاته وأنهم قد أكدوا في ذلك البيان الذي نُشر من قبل المحامي الخاص بالورثة.

حيث أكدوا داخل البيان أنه قد وقع الإنفصال عام 1998 أي بعد شهر ونصف فقط من زواجهم.

بعد إصدار بيان بالانفصال بعد شهر ونصف فقط.. بوسي شلبي تكذب أبناء الساحر

وقد صرحت الإعلامية بوسي شلبي في تصريحات صحفية حيث صرحت قائلة: "أنا زوجة محمود عبد العزيز لآخر نفس في عمره".