نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار مخفية وتشويق لا ينتهي في "خطيئة أخيرة".. أول دراما مشتركة من أعمال يانغو الأصلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق التطبيق السوبر ترفيهي "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لأحدث أعماله الأصلية "خطيئة أخيرة" من نوعية المسلسلات الدرامية التشويقية الطويلة، وذلك بالإشتراك مع إيغل فيلمز - "جمال سنان"، المرتقب عرضه قريبًا.

يعدّ المسلسل الخيار المثالي لكل من يبحث عن الإثارة، والعلاقات عاطفية معقدة مليئة بالشغف، صداقات تُختبر، أسرار تُكشف، والحب والخيانة يتصادمان في رحلة مشوقة مليئة بالمنعطفات غير المتوقعة.



يتناول المسلسل ديناميكيات العلاقات وتصرفات الشخصيات، مسلطًا الضوء على تشكيل مفاهيم الحب والولاء والخيانة عبر تقلبات عاطفية، واندفاعات، وصراعات داخلية معقدة. كما يناقش المسلسل هواجس المراهقين، ويستعرض تأثير الاضطرابات النفسية، بما في ذلك اضطراب ثنائي القطب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على تطور الشخصيات ومسار الأحداث.

يكشف الإعلان التشويقي عن أجواء غامضة ومتوترة مليئة بالخبايا، مع إثارة نفسية تُشعل الحواس. حيث تُكشف الحقائق العائلية وتتناقض مع صراعات مدمرة داخل إمبراطورية المخدرات. تتداخل في القصة خيوط حب مليئة بالخيانة، والانتقام، والتحديات، لتكشف عن علاقات معقدة بين الأب وابنته، والأخ وشقيقه، في عالم مليء بالأكاذيب والظلام، مما زاد من حماس المشاهدين لاستكشاف أحداث المسلسل.

الأبطال المشاركين في المسلسل

المسلسل من إخراج طارق رزق وتأليف نور شيشكلي ويشارك في البطولة سـامر إسماعيل، عمار شلق، ريمي عقل، كارلوس عازار، رشا بلال، ريام كفارنة، كارول عبود، رولا بقسماطي، هافال حمدي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب ونخبة من ألمع نجوم العالم العربي.

يتوفر "يانغو بلاي" في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، وهو متاح على جميع الأجهزة. حاليًا، يقدم اشتراكًا مجانا لمدة شهر لفترة محدودة، مما يتيح للمستخدمين استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز والحصري المصمم لتلبية مختلف الأذواق.