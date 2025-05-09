نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يعلن موعد إصدار ألبومه الجديد في حفله الأخيرة بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا ضخمًا بمنطقة الأرينا بدولة الكويت بحضور جماهيري غير مسبوق وتفاعل منذ اللحظات الأولى.

حشد جماهيري ضخم لحفل الهضبة عمرو دياب بـ أرينا الكويت

توافد جمهور الهضبة بالآلاف قبل الحفل بساعات في إنتظار عمرو دياب صاحب الشعبية الجارفة من الخليج إلى المحيط، ليصعد إلى خشبة المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط صرخات وهتافات الجمهور.

وبعدها غنى مجموعة من الأغاني التي رددها معه الجمهور ومنها برج الحوت وانت الحظ وده لو اتساب.

من حفل عمرو دياب

من حفل عمرو دياب

الهضبة يكشف موعد إصدار ألبومه الجديد

وقد كشف الهضبة عمرو دياب خلال حفله عن موعد ألبومه الجديد لكي يفاجئ الجميع قائلًا: أنه يعمل حاليًا على الألبوم وسوف يطرحه بعد عيد الأضحى المبارك، بقالي فترة شغال عليه وحاولت افكر زي زمان بس الدنيا اتغيرت.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

وفي سياق متصل يذكر أن الهضبة عمرو دياب يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، والذي من المنتظر أن يضم 13 أغنية متنوعة. ويتعاون "الهضبة" في هذا العمل مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعزيز الشافعي.

تفاصيل حفل عمرو دياب بـ أرينا الكويت

خطف عمرو دياب الأنظار خلال الحفل كعادته بإطلالة شبابية مميزة، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها شكرا من هنا لبكرة وتملي معاك وقمرين ونور العين ويا قمر ووغلاوتك ووياه.

واستمتع الجمهور على مدار ساعتين بأغاني عمرو دياب بأضخم حفلات الكويت على مستوى الحضور الجماهيري.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم ١٦ مايو الجاري.