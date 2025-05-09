نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يعود للسينما مرة أخرى بفيلم "مملكة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان مصطفي شعبان مؤخرًا على فيلم أكشن كوميدي جديد بعنوان مملكة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب ومن إنتاج محمد عبدالحميد، وقد انتشرت بعض الأقاويل التي تفيد بأن الفنان عمرو عبد الجليل هو من يشاركه البطولة.



وهذا الفيلم يعد عودة مصطفى شعبان بعد غيابه عن شاشات السينما منذ أكثر من 15 عامًا منذ أن قدم فيلم الوتر في 2010.

مصطفي شعبان

مسلسل “حكيم باشا”..آخر أعمال الفنان مصطفي شعبان

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان هو مسلسل حكيم باشا الذي عرض في رمضان الماضي 2025، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سلوى خطاب، سلوى عثمان، حازم إيهاب، وسارة نور، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، هو أولى تجارب مصطفى مع الدراما الصعيدية، وتناول عالم تجارة الآثار والصراعات بين العائلات في الصعيد، ويُصاب مصطفى شعبان بلعنة الفراعنة مع تتابع الأحداث.

من مسلسل حكيم باشا لـ مصطفي شعبان

قصة مسلسل “حكيم باشا” لـ مصطفي شعبان



وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق من الألف للياء، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا؛ حيث تتخلله الكثير من الصراعات الدرامية بين أطراف متعددة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وتظل تفاصيله غامضة كثيرة الحيرة والفضول حتي يتم متابعة الحلقات أول بأول، مما يزيد من تشويق وشغف الجمهور للعمل.