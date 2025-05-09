مدحت صالح خارج احتفالات الربيع في جامعة مصر.. إلغاء مفاجئ للحفل يثير تساؤلات الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

فوجئ جمهور الفنان مدحت صالح مساء الجمعة بإلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، ضمن احتفالات عيد الربيع، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والحيرة لدى عشاق النجم الكبير، خاصة أن الإعلان عن الإلغاء جاء في اللحظات الأخيرة.

الشركة المنظمة تعلن الإلغاء وتوضح الأسباب

أصدرت الشركة المسؤولة عن تنظيم الحفل بيانًا رسميًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن قرار الإلغاء جاء نتيجة "ظروف خارجة عن إرادتنا"، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة تلك الظروف.

وجاء في البيان: "بكل أسف بنعلن عن إلغاء حفل الفنان مدحت صالح اللي كان مقرر إقامته اليوم الجمعة، وده لظروف خارجة عن إرادتنا".

وأكدت الشركة تفهمها لخيبة أمل الجمهور، وأضافت: "عارفين قد إيه كنتم متحمسين للحفلة دي، وبنعتذر جدًّا عن أي إزعاج ممكن يكون سببه الإلغاء، وبالنسبة للتذاكر تقدروا تتواصلوا مع تيكتس مارشيه، شكرًا لتفهمكم ودعمكم الدائم".

مدحت صالح يتألق في الأوبرا

لم يكن هذا الحفل هو الظهور الفني الوحيد المنتظر لمدحت صالح، إذ سبق له إحياء حفل مميز على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في 21 مارس الماضي، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك.

وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا، في تأكيد جديد على الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الفنان القدير.

مدحت صالح في رمضان 2025

إلى جانب مشواره الغنائي، شارك مدحت صالح هذا العام في بطولة مسلسل إذاعي بعنوان "برة المجرة"، عُرض خلال موسم رمضان 2025.

تدور أحداث العمل في إطار من الخيال العلمي حول كائنات فضائية تهبط إلى الأرض بهدف تدميرها، لكن الأمور تتغير حين تلتقي بشخص بسيط يُدعى "حسين"، لتأخذ القصة منحى مختلفًا.

عودة درامية من خلال "وبينا ميعاد 2"

كما شارك مدحت صالح في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي تم عرضه لأول مرة في يناير 2024، محققًا نسب مشاهدة جيدة، شاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم صبري فواز، شيرين رضا، أسامة الهادي، داليا شوقي، وغيرهم.

المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال، ومن إنتاج إبراهيم حمودة ومنى قطب، ويُعد أحد أبرز الأعمال الدرامية التي جمعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

ورغم حالة الإحباط التي خيمت على جمهور مدحت صالح بسبب إلغاء حفله، فإن محبيه ما زالوا يترقبون موعدًا جديدًا للقاء نجمهم المفضل، سواء على خشبة المسرح أو من خلال أعماله الدرامية والغنائية المقبلة، في ظل مسيرة فنية حافلة لا تزال تشهد نجاحات متواصلة.