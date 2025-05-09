روبي تشعل أجواء المعادي في حفل ربيعي ضخم: "اليوم ده عسل!"

القاهرة - محمد ابراهيم - أمتعت الفنانة روبي جمهورها بحفل غنائي استثنائي أقيم داخل أحد الأندية الكبرى في منطقة المعادي، وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

و شهد الحفل حضور الآلاف من الأعضاء وعائلاتهم، حيث تفاعل الجمهور بحماس كبير مع أغاني روبي واستعراضاتها المبهجة التي أضفت روحًا من الفرح والبهجة على المكان.

حضور جماهيري ضخم وتفاعل لافت

لم يكن الحفل مجرد عرض غنائي عادي، بل تحوّل إلى ليلة فنية مميزة تخللتها أجواء احتفالية مبهرة، حيث علت الهتافات وتراقص الحضور على أنغام أشهر أغاني روبي التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

و تميز الحفل بالتنظيم العالي والحضور الكبير، ما يؤكد على الشعبية الواسعة التي تحظى بها الفنانة بين مختلف الفئات العمرية.

روبي تشكر جمهورها بكلمات من القلب

بعد انتهاء الحفل، شاركت روبي جمهورها لحظات من كواليس الأمسية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت عددًا من الصور وعلقت عليها قائلة: "اتبسط معاكم جدا.. وشكرا علي اليوم العسل ده".

و هذه الرسالة البسيطة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا عن سعادتهم بالحفل وأكدوا انتظارهم لمزيد من الفعاليات الفنية التي تشارك فيها روبي.

آخر أعمالها

على صعيد آخر، لا تزال أصداء مسلسل "أخواتي" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي مستمرة، إذ شاركت روبي في بطولة العمل إلى جانب نخبة من النجمات منهن نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، بمشاركة عدد من النجوم مثل علي صبحي وحاتم صلاح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، وقد نال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.