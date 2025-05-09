نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيم حسن يعلن عن عمل رمضاني جديد مع سامر البرقاوي.. مشروع ضخم يعيد رسم ملامح الدراما العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن موسم رمضان 2026 سيشهد منافسة درامية مشتعلة، مع إعلان النجم السوري تيم حسن عن مشروع جديد يجمعه مجددًا بالمخرج سامر البرقاوي ومن إنتاج شركة الصباح، في عمل وصفته المصادر بأنه سيكون علامة فارقة في الدراما الرمضانية المقبلة.

و هذا التعاون يعيد إلى الأذهان النجاحات السابقة التي جمعت هذا الثلاثي، وآخرها مسلسل "تحت سابع أرض" الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

عودة قوية بعد "تحت سابع أرض"

كشف برنامج ET بالعربي أن تيم حسن يستعد حاليًا للدخول في تجربة درامية جديدة مع البرقاوي وشركة الصباح، ضمن خطة إنتاج ضخمة تستهدف تقديم مسلسل عالي المستوى في موسم رمضان 2026.

ويأتي هذا المشروع بعد النجاح اللافت الذي حققه الثلاثي في مسلسل "تحت سابع أرض"، ما يعزز التوقعات بعمل يوازي أو حتى يتفوق على سابقه.

تأجيل "الناطور" لإفساح المجال للرمضاني

في خطوة استراتيجية، قررت الجهة المنتجة تأجيل مسلسل "الناطور" الذي كان من المقرر تصويره في 60 حلقة، وذلك لإفساح المجال أمام المسلسل الجديد المنتظر عرضه في رمضان.

ويعكس هذا القرار إيمان صناع العمل بأهمية الحضور في الموسم الرمضاني، لما يحمله من متابعة جماهيرية واسعة وفرص نجاح أكبر.

تصوير بالكامل في بيروت بقيادة البرقاوي



من المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد بالكامل في بيروت، حيث تشير المعلومات إلى أن المخرج سامر البرقاوي سيكون له الدور المحوري في قيادة هذا المشروع، الذي من المنتظر أن يجمع بين الرؤية الإخراجية المتقدمة والقدرات التمثيلية القوية لتيم حسن، بما يقدمه عملًا نوعيًا يساهم في تطوير شكل الدراما الرمضانية.

كواليس مرهقة في "تحت سابع أرض" تكشف حجم التحدي



في تصريحات إعلامية، تحدث المنتج صادق الصباح عن تفاصيل تصوير مسلسل "تحت سابع أرض"، مشيرًا إلى أن العمل واجه تحديات كبيرة على مستوى الإنتاج، حيث وصفه بأنه "من أصعب المسلسلات على الإطلاق".

وأضاف: "اضطررنا إلى إيقاف التصوير لمدة 23 يومًا بسبب سقوط النظام، وكانت العودة صعبة للغاية"، ما يوضح حجم الجهد الذي بذلته الشركة في تقديم عمل يليق بالجمهور.

تيم حسن نجم لا يغيب عن رمضان

تيم حسن بات اسمه مرتبطًا بموسم رمضان بشكل سنوي، منذ أيام "الهيبة"، وأصبح الجمهور يترقبه عامًا بعد عام. ومع الإعلان عن هذا التعاون الجديد، يزداد التشويق والترقب، خصوصًا أن كل مشروع يجمعه بسامر البرقاوي يشكل حدثًا بحد ذاته، ما يجعل من رمضان 2026 موعدًا لا يُفوّت لعشاق الدراما العربية.