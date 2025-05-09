نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرح ٢٣يوليو يزيح الستار عن "الطائر الأزرق " فى أولى أيام عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى مساء اليوم توافد العديد من أهالي محافظة الغربية، وذلك لمتابعة الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "الطائر الأزرق"، ضمن عروض مسرح الطفل لفرقة أطفال مسرح ٢٣يوليو المسرحية، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، خلال الفترة من يوم الخميس ٨ مايو وحتى يوم ١٠ مايو.

وتدور أحداث العرض حول طفلين، يعيشان في فقر مع والديهما، حيث تزورهما ذات ليلة الجنية بيرليت، التي تكلفهما بمهمة البحث عن “الطائر الأزرق” الذي يمثل السعادة الحقيقية.



فتمنحهما قبعة سحرية تضيء الأشياء وتكشف حقيقتها، وتأخذهما في رحلة خيالية عبر عوالم رمزية للبحث عن الطائر، كما تستعرض المسرحية فكرة أن السعادة ليست في الثروة أو المغامرة، بل في البساطة، والعائلة، والقدرة على تقدير ما نملك.

صناع العرض المسرحي



العرض من بطولة فرقة أطفال مسرح ٢٣يوليو المسرحية: كريم الجنزوري، ايثار محمد، محمد حامد، انس حامد، ريم عبد العزيز، مارينا امير، بسنت الجنزوري، ريماس عبد الرحيم، سليم عبد الرحيم.، ادم عبد الرحيم ، مصطفي المنتصر ، هاني يسري، جنه حسن، محمد اشرف ادم نواره،

إخراج محمد قاعود، تأليف موريس ميترلينك، ترجمة يحيى حقى، ديكور احمد البحاري، الحان حمدي درويش، توزيع موسيقي وغناء محمد جابر، تنفيذ موسيقى كريم القاضى، اضاءة إبراهيم الطنطاوي ستايلست نوردين بحر، اشعار اسامه بدر.

العرض المسرحي "الطائر الازرق "

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "الطائر الازرق " من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدى.