فرقة المسرح المصري تحتفل بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم بعرض “الست” في ليبيا

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة استثنائية احتفلت فرقة المسرح المصري بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم بعرض مونودرامي غنائي بعنوان “الست”، وذلك في ختام فعاليات مونديال المسرح المغاربي للمونودراما بمدينة البيضاء الليبية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من النقاد والفنانين.

“الست” من تأليف وإخراج الفنان ناصر عبد الحفيظ، مؤسس فرقة المسرح المصري، والذي تم تكريمه كضيف شرف المونديال، وقدّمت البطولة الفنانة القديرة نهلة خليل، التي تألقت في تجسيد شخصية أم كلثوم، مُعيدة إلى الأذهان وهج زمن الطرب الأصيل.

استعرض العرض كواليس أحد عشر عملًا غنائيًا جمع أم كلثوم بالموسيقار الكبير بليغ حمدي، وسردت الفنانة نهلة خليل بأسلوب مونودرامي مشوّق حكايات تلك الألحان، مصحوبة بأداء غنائي حي أبهر الحضور، الذين تفاعلوا بشغف مع أغنيات خالدة مثل “ألف ليلة وليلة”، في أجواء فنية ساحرة امتزج فيها الأداء المسرحي بالغناء الشرقي الأصيل.

وقد ساعد في إخراج العرض كل من الفنان إسلام ماكي والفنانة ميادة يحيى، بينما تولى التنفيذ الإخراجي الفنان القدير أحمد رحومة.

يُعد العرض جزءًا من الخماسية المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح المصري، وتضم:

• “وجوه”

• “متجوزين واللا..!؟”

• “الجوازة باظت”

• “الست”

• “بليغ والست”

وهي عروض يمكن تقديمها ضمن أسبوع مسرحي مصري في إطار الفعاليات الثقافية بالمحافظات والدول، دعمًا للتنشيط السياحي وتقديم جرعة ثقافية وفنية متميزة تحمل بصمة مصرية أصيلة.

الاحتفال بذكرى ميلاد أم كلثوم هذا العام جاء مزدوجًا، إذ يتزامن أيضًا مع عيد ميلاد بطلة العرض نهلة خليل، ما أضفى بعدًا إنسانيًا وفنيًا خاصًا على الليلة التي وصفها الحاضرون بـ”الأسطورية”