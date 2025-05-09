نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة تواصل تعزيز المهارات الحرفية لشباب المحافظات الحدودية في ملتقى "أهل مصر" بدمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الورش الفنية ضمن الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ في إطار مشروع "أهل مصر" بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمياط.

ورش فنية

وخلال فعاليات الورش، قام أحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للشباب، بجولة تفقدية للورش الفنية، لمتابعة سير العمل والتعرف على إنتاج المشاركين وتفاعلهم مع المدربين، حيث تابع عن قرب مستوى أداء المشاركين، واطلع على نماذج من إنتاجهم في مختلف التخصصات.

وأعرب يسري عن إعجابه الشديد بما شاهده من إبداعات، مؤكدا أن هذه الورش لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمثل فرصة حقيقية لانطلاق الشباب نحو تأسيس مشروعاتهم الصغيرة.

ووجه الشكر للمدربين والفنانين المشرفين على الورش، مثمنا دورهم في دعم الشباب وتحفيزهم على الإبداع، مشيرا إلى أن مشروع "أهل مصر" يأتي في قلب استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية وتكوين وعي وطني مستنير لأبناء المحافظات الحدودية.

وشهد أمس الخميس مواصلة الشباب تدريباتهم داخل عدد من الورش الفنية المتنوعة التي مزجت بين الفنون التراثية والحديثة، حيث قدم المهندس نادر حسن ورشة الريزن، ودرب المشاركين على تصميم قطع فنية شفافة باستخدام الريزن وتزيينها بالكريستال والأحجار.

كما قاد الفنان جلال عبد الخالق ورشة النحت على الصدف، ودرب المشاركين على نحت القواقع الطبيعية واستلهام الزخارف من البيئة الساحلية.

وفي ورشة الريبوسيه بقيادة يوسف جلال، تعلم المشاركون تنفيذ نقوش بارزة وغائرة على صفائح النحاس، بتقنيات الطرق اليدوي، حيث أنجزوا أعمالا تمثل المراكب الدمياطية والزخارف الإسلامية.

ورشة الخيامية

وشهدت ورشة الخيامية تحت إشراف المدرب عماد إبراهيم تنفيذ عدد من المنتجات المختلفة باستخدام الأقمشة الملونة والتطريز اليدوي، مستوحاة من أنماط العمارة الإسلامية والزخارف المصرية القديمة، حيث أظهر المشاركون دقة في اختيار الألوان وتناسق الأشكال الهندسية.

وفي ورشة الأركت مع المدرب أيمن السعدني، أبدع الشباب في تصميم وحدات زخرفية من الخشب، مستخدمين منشار الأركت في إنتاج أشكال نباتية وهندسية ذات طابع تراثي ومعاصر، تم تثبيتها على لوحات فنية جاهزة للعرض.

أما في ورشة الفيانسيه، فأتم المشاركون تحت إشراف د. أميمة رشاد تنفيذ عدد من الأطباق والأواني المزخرفة على البورسلين، مستخدمين الحروف العربية والزخارف الإسلامية الدقيقة، بألوان حرارية تميزت بالتوازن والاحترافية.

ورشة المشغولات الجلدية

وفي ورشة المشغولات الجلدية مع المدربة نسرين مجدي، قام الشباب بتصميم محافظ جلدية وإكسسوارات يدوية، حيث نفذوا تشطيبات نهائية احترافية باستخدام تقنيات الحرق والضغط والخياطة اليدوية.

وقدمت ورشة الحلي بقيادة الباحثة نهى الكاشف مجموعة من التصميمات المستوحاة من رموز الحضارة المصرية القديمة والمعاصرة، مستخدمين خامات متنوعة مثل النحاس والخرز والخيوط الملونة، وتم إعداد قطع حلي جاهزة للارتداء والعرض.

وفي مجال الرسوم المتحركة، واصل المشاركون تحت إشراف د. محمد ربيع العمل على شخصيات الفيلم الختامي، حيث تم الانتهاء من تصميم ديكورات الخلفيات، وتحريك بعض الشخصيات باستخدام تقنيات رقمية وأساليب التحريك الكلاسيكي.

كما نفذ المشاركون في ورشة التصوير الفوتوغرافي مع د. محمد إسماعيل مجموعة من الصور الاحترافية التي التقطوها داخل الورش وفي محيط مكتبة مصر العامة، حيث تدربوا على زوايا الإضاءة والتكوين البصري والتقاط اللحظة التعبيرية.

وفي مجال الفنون الأدائية، استكمل الشباب في ورشة الدراما المسرحية مع الفنان عمرو الزغبي تكوين مشاهد تمثيلية جماعية تعكس قضايا مجتمعية وإنسانية، بينما تدرب المشاركون في ورشة البانتومايم مع الفنان عمرو حمزة على الأداء الحركي والتعبير الصامت، من خلال تكوين لوحات مسرحية تفاعلية تعتمد على الجسد والإيماءات بدلا من الحوار.

ينفذ الملتقى الثقافي الحادي والعشرون لشباب المحافظات الحدودية من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط بإدارة نجوى كيوان.

مشروع أهل مصر

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.