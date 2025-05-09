نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تحتفل بتصدر "في البلكونة" تريند أنغامي وتشارك سعادتها مع جمهورها عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفلت الفنانة ساندي بتصدر أغنيتها الجديدة "في البلكونة" قائمة الأغاني الأكثر تداولًا على منصة أنغامي، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها، حيث استطاعت أن تحجز مكانها وسط الأغاني التي تحظى بنسبة استماع عالية، رغم صدور الأغنية في 11 أبريل الماضي فقط.

وشاركت ساندي جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة تُظهر تصدّر أغنيتها "في البلكونة" قائمة الـTrending على منصة أنغامي، حيث جاءت في المركز الثاني بعدد استماعات وصل إلى 23.4 ألف، إلى جانب أغانٍ شهيرة مثل "إياك" و"عامل يدوّق" و"فيه حاجة كده".

وعبّرت ساندي عن سعادتها بهذا الإنجاز الفني من خلال إعادة نشر صورة الترند التي ظهرت فيها صورتها إلى جانب اسم الأغنية وتاريخ طرحها، ووجّهت الشكر لفريق العمل الذي تعاون معها في هذا المشروع، وعلى رأسهم الملحن والموزع عزيز الشافعي، والمؤلف أسامة الهندي، حيث قامت بعمل "تاغ" لهما عبر "الستوري"، تعبيرًا عن امتنانها وتقديرها لجهودهما في إخراج العمل بهذا الشكل المميز.

وتتميز أغنية "في البلكونة" بإيقاعها الخفيف وكلماتها المعاصرة التي تمس الواقع اليومي لجيل الشباب، ما جعلها تحقق رواجًا سريعًا وتنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتُعد هذه الأغنية واحدة من المحطات الفنية التي تعكس سعي ساندي الدائم لتقديم ألوان موسيقية جديدة تواكب التطور الفني وتُرضي أذواق جمهورها المتنوع.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ميكس وماستر أسامة الهندي

و الجدير بالذكر أن ساندي اعتادت أن تشارك جمهورها لحظات نجاحها فور حدوثها، وهو ما يعزز من تواصلها الإيجابي مع محبيها، ويمنحهم شعورًا بأنهم شركاء في كل إنجاز فني تحققه.

