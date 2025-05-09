نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش يُعلن ارتباطه رسميًا ويكشف كواليس الخطوبة والزفاف المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظهور إعلامي لافت، كشف الفنان الشاب أحمد داش عن تفاصيل ارتباطه الرسمي، مؤكدًا أنه يستعد لدخول القفص الذهبي خلال الصيف المقبل وبين تصريحات إعلامية صريحة ولمحات من حياته الخاصة، رسم داش ملامح رحلته الجديدة بعيدًا عن أضواء التمثيل، مؤقتًا، ليُسلّط الضوء على مرحلة جديدة مليئة بالمشاعر والقرارات المصيرية.

دبلة الارتباط تزين يده اليمنى

خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون"، أعلن أحمد داش للمرة الأولى عن ارتباطه رسميًا، مشيرًا إلى أن دبلة الخطوبة أصبحت تزين يده اليمنى.

وأوضح أن حفل الزفاف من المقرر أن يُقام خلال صيف العام الجاري، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن العروس.

بين الجامعة والاستثمار.. قبل أن يخطفه الفن



وتحدث داش خلال اللقاء عن جانب من حياته قبل الدخول إلى عالم الفن، موضحًا أنه كان خلال فترة دراسته الجامعية مهتمًا بتوجيه أصدقائه ومحيطه نحو استثمار أموالهم بطريقة صحيحة لكنه أكد أن التحوّل الجذري في حياته جاء بعد انخراطه في مجال التمثيل، قائلًا: "اضطريت أسيب فكرة توظيف أموال الناس، وبدأت أركّز على نفسي ومظهري وشغلي في التمثيل".

سر تأخر إعلان الخطوبة

وفي حوار آخر مع برنامج "ET بالعربي"، أوضح أحمد داش السبب وراء تأخره في إعلان خبر خطوبته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الظروف جت كدا، قررنا ننزل الصورة في اليوم دا، ماكانش في كتمان، والإعلان جه بعدها بأسبوعين فقط".

موافقة الأهل ومباركتهم للعلاقة

أكد داش أن أهله كانوا على علم كامل بعلاقته العاطفية منذ بدايتها، مشددًا على أن الخطوبة تمت بعد موافقتهم وتحديد موعدها مسبقًا، وأضاف: "كنت قايل لأهلي من الأول، وعارفين كل حاجة، وقبل الخطوبة عملنا قراية فاتحة، يعني ماعملتش حاجة من وراهم".

رفض الإفصاح عن هوية العروس

وعند سؤاله عن العروس، اكتفى داش بابتسامة ورد مقتضب: "الله يباركلك". كما تحفّظ عن إعلان الموعد النهائي للزفاف، مكتفيًا بالقول: "الله يكرم"، ما زاد من تشويق الجمهور الذي عبّر عن حماسه وفضوله لمعرفة المزيد عن هذه العلاقة.

صورة واحدة وتفاصيل غائبة



وكان أحمد داش قد أعلن عن خطوبته في نوفمبر الماضي من خلال منشور عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر صورة له من الحفل وكتب تعليقًا بسيطًا: "الحمد لله". ورغم التفاعل الكبير من الجمهور، لم يُرفق داش الصورة بأي معلومات إضافية، مُفضّلًا إبقاء التفاصيل في نطاق الخصوصية.