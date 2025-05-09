نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المالكي يشعل الساحة الغنائية بـ "أنا هنساك" ويخوض أقوى مواسمه مع نجوم الصف الأول! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بخطوات واثقة وبصمة لا تُخطئها الأذن، يعود الشاعر الغنائي أحمد المالكي ليشعل الأجواء الفنية مجددًا، معلنًا عن موسم حافل بالتعاونات القوية مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، يتصدرها عمله المنتظر مع النجمة أصالة بعنوان "أنا هنساك"، والمقرر طرحه خلال أيام ضمن ألبومها الجديد.

و الأغنية تحمل توقيع الموسيقار الراحل محمد عبد المجيد، وتوزيع هشام البنا، وسُجلت في دبي لتكون واحدة من أقوى المفاجآت الغنائية لهذا العام، حيث يُراهن المالكي على تأثيرها الكبير، مؤكدًا أنها ستلامس القلوب وتحقق صدى واسعًا بين الجمهور.

ويستعد المالكي أيضًا لإطلاق سلسلة من التعاونات الثقيلة مع أسماء لامعة تتصدر الساحة مثل تامر حسني، آمال ماهر، رامي جمال، حسام حبيب، كارمن سليمان، ومصطفى حجاج، في تحالفات فنية من العيار الثقيل، تُبشر بموسم استثنائي يعكس حجم موهبته وثقة النجوم في كلماته.

تاريخ مشرف وإنجازات لافتة:



لا يمكن الحديث عن أحمد المالكي دون التوقف أمام مشواره الحافل بالنجاحات. شاعر من طراز خاص، يكتب بروح عاشق ويفكر كفنان، استطاع خلال سنوات قليلة أن يفرض اسمه كواحد من أكثر الشعراء تأثيرًا في الأغنية العربية المعاصرة.

ومن أبرز محطاته مؤخرًا، تعاونه المبهر مع النجمة آمال ماهر في ألبوم "أنا كويسة"، حيث كتب كلًا من الأغنيتين الرئيسيتين "أنا كويسة" و"صاحبة عمري"، واللتين حصدتا إشادات جماهيرية ونقدية واسعة. تلك النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة موهبة صقلها العمل والاجتهاد، لتُولد كلمات تُحفر في الذاكرة وتُرددها الملايين.