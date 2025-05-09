نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شام الذهبي تطل بـ لوك جديد وتُطلق مرحلة مشرقة في حياتها المهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بخطوة جريئة تجمع بين التجدد الشخصي والطموح المهني، خطفت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة نصري، الأنظار بإطلالة جديدة كليًا ظهرت بها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث اعتمدت قصة شعر مختلفة أبرزت ملامحها بإشراقة لافتة، وعلّقت عليها قائلة: "قصة جديدة، بشخصية جديدة"، ما اعتبره المتابعون إيذانًا ببدء فصل جديد في حياتها.

وتزامن التغيير الجذري في إطلالة شام مع إعلانها عن حدث مهني بارز، وهو إعادة افتتاح عيادتها الخاصة واستئناف نشاطها بكامل طاقتها التشغيلية، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات الفنية والإدارية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية وإدارة العلاج الحر.

وأكدت شام أنها حصلت رسميًا على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها الطبي والتجميلي، مشيرة إلى أن العيادة تعود بمستوى خدمات راقٍ يليق بالثقة التي منحها لها العملاء على مدار السنوات الماضية.

وشاركت شام مجموعة من الصور من داخل العيادة ظهر فيها فريق العمل إلى جانب الفنانتين هند صبري وهنا الزاهد، وكتبت تعليقًا مؤثرًا:



"بالكثير من الحب والشغف، أعلن لكم بكل فخر عن عودة العيادة إلى أحضانكم. أنتم أوفياؤنا، محور اهتمامنا، وقد صممنا عياداتنا خصيصًا لخدمتكم!"

وفي رسالة عاطفية أخرى وجّهتها لمتابعيها، قالت:



"إلى كل عائلة العيادة من أحبابنا ومرضانا، رجعنا أقوى ليكم وبنعِدكم إننا دايمًا هنسعى لتقديم خدمة تضاهي الأفضل عالميًا، من قلب أم الدنيا مصر الحبيبة."

كما عبّرت شام عن امتنانها لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر على تعاونهم ودعمهم، موضحة أن سرعة الاستجابة والإجراءات الاحترافية التي رافقت رحلة الترخيص عكست جدية الدولة في دعم الكيانات الطبية الموثوقة.

و بإطلالة متجددة وطموح لا يعرف الحدود، تفتح شام الذهبي صفحة جديدة في مسيرتها، تؤكد فيها أن الجمال لا يقتصر على المظهر، بل يمتد إلى الإبداع والإصرار على تقديم الأفضل.

