نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير "أنت أنا أنا مش أنت" للنجم معتصم النهار وميرنا نور الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم معتصم النهار تصوير أولى مشاهد مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، والذي يعد المسلسل الأول له في الدراما المصرية، وذلك بالتعاون مع النجمة ميرنا نور الدين، ومصطفى أبو سريع وجيلان علاء وحسن أبو الروس والشحات مبروك.

وأعلنت شركة بيست ميديا للمنتج إيهاب منير بدء تصوير المسلسل المنتظر، والذي يدور في عالم الميتافيرس والـ AI، حيث تم تصوير المشاهد الأولى في إحدى اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل في منطقة التجمع الخامس.

وأقام صناع المسلسل، مؤتمرًا صحفيًا منذ أيام، للإعلان عن تفاصيل العمل في إحد، وشهد المؤتمر حضور أبطال العمل وفي مقدمتهم النجم السوري معتصم النهار، والنجمة ميرنا نور الدين، والنجم مصطفى أبو سريع، وحسن أبو الروس وجيلان علاء وأحمد طه والمخرج هشام الرشيدي والمؤلفين كريم أبو زيد وأحمد محمود أبو زيد، وعدد من النجوم الشباب، وهم أدهم محروس وايه الجنايني.

وقال معتصم النهار خلال المؤتمر أنه كان يأمل منذ فترة بعيدة أن يكون له تجربة في الدراما المصرية، وسعيد للغاية باختيار المنتج إيهاب منير له في تجربة مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، باعتبارها البوابة الأولى له في دخول مصر، مؤكدًا: "ده يوم بالنسبة لي مش عادي، اني في مصر ومع ممثلين شاطرين"..