نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقا وفهمي يواصلان تصوير "أحمد وأحمد".. ثنائي منتظر يجمع بين الكوميديا والأكشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي العمل على مشروعهما السينمائي المنتظر "أحمد وأحمد"، الذي يشهد تعاونهما في إطار مختلف يجمع بين الأكشن والكوميديا.

وتدور كاميرات التصوير حاليًا في مواقع مختلفة، وسط ترقب الجمهور لما سيقدمه هذا الثنائي من مواقف غير تقليدية، خاصة بعد الكشف بعض التفاصيل المثيرة حول أحداث الفيلم.

استئناف تصوير الفيلم بمدينة 6 أكتوبر

عاد فريق عمل فيلم "أحمد وأحمد" إلى مواقع التصوير بعد توقف قصير دام يومين، وذلك لاستكمال بناء بعض الديكورات المهمة داخل مدينة السادس من أكتوبر.

وتستمر عملية التصوير حاليًا في أحد المواقع الرئيسية المجهزة خصيصًا للفيلم، تحت إشراف المخرج أحمد نادر جلال، الذي يحرص على تقديم رؤية بصرية متميزة للعمل.

مشاهد أكشن على الطريق الصحراوي

ضمن الجدول الزمني لتصوير الفيلم، يقوم النجمان أحمد فهمي وأحمد السقا حاليًا بتنفيذ عدد من مشاهد الأكشن الحيوية على الطريق الصحراوي، والمقرر أن تستمر على مدار يومين متتاليين.

ويولي فريق العمل اهتمامًا كبيرًا بهذه المشاهد التي تمثل جانبًا محوريًا من الحبكة الدرامية للفيلم، تمهيدًا للعودة لاحقًا إلى موقع التصوير الأساسي.

قصة غريبة تبدأ بفقدان الذاكرة

يتناول فيلم "أحمد وأحمد" قصة غير تقليدية تبدأ بفقدان الشخصية التي يجسدها أحمد السقا للذاكرة ودخوله في غيبوبة ليوم كامل، مما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث الكوميدية غير المتوقعة. ويأتي ذلك في سياق يجمع بين الإثارة والضحك، في تركيبة قد تكون جديدة على جمهور كل من السقا وفهمي.

علاقة خال وابن أخ في إطار ساخر

يقدم الفيلم معالجة مختلفة لعلاقة أسرية، حيث يلعب أحمد السقا دور خال الشخصية التي يؤديها أحمد فهمي، ويعيشان معًا تحت سقف واحد، لتبدأ بينهما مغامرات يومية مليئة بالمواقف الطريفة والساخرة.

هذا التفاعل بين الشخصيتين يعكس جانبًا إنسانيًا في سياق كوميدي خفيف، قد يفتح المجال لتقديم مشاهد تحمل رسائل ضمنية أيضًا.

انضمام جيهان الشماشرجي إلى فريق العمل

انضمت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي مؤخرًا إلى قائمة أبطال فيلم "أحمد وأحمد"، في خطوة تعزز من قوة الفريق التمثيلي.

ومن المتوقع أن تضيف مشاركتها طابعًا مميزًا على الأحداث، خاصة في ظل التنوع في الشخصيات المشاركة داخل الفيلم، ما يزيد من ترقب الجمهور لعرضه الرسمي في دور السينما خلال الفترة المقبلة.