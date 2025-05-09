نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 مليون مشاهدة لأغنية صنعت لحظة حب.. "فستانك الأبيض" بين دموع ليلى وتصفيق الجمهور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفنان حسين الجسمي أن يخطف الأنظار من جديد عبر أغنيته الرومانسية "فستانك الأبيض"، التي أصبحت حديث الجمهور وتربعت على عرش تريند اليوتيوب، بعد أن تجاوزت حاجز 12 مليون مشاهدة خلال فترة وجيزة.

الأغنية لم تكن مجرد عمل فني، بل حملت مفاجأة مؤثرة تركت أثرًا بالغًا في واحدة من أجمل لحظات الحب والفرح.

مفاجأة خاصة من هشام جمال لعروسته ليلى زاهر



خلال حفل زفاف المنتج هشام جمال على الفنانة الشابة ليلى زاهر، فاجأ العريس الجميع بأداء مباشر لأغنية "فستانك الأبيض"، لحظة تسلُّم عروسه من والدها الفنان أحمد زاهر. هذه اللحظة المؤثرة لم تمر مرور الكرام، إذ انهمرت دموع ليلى تأثرًا بالمفاجأة، لتتحول الأغنية إلى رمز للحب والوفاء، وتُخلّد ذكرى زواجهما.

كلمات تمس القلوب وتوزيع موسيقي ساحر



الأغنية جاءت بكلمات رقيقة كتبها الشاعر أمير طعيمة، ولحنها العريس نفسه هشام جمال، بينما تولى التوزيع الموسيقي الفنان مادي، ما منحها طابعًا مميزًا جمع بين البساطة والعذوبة، الأداء الصوتي المميز لحسين الجسمي أضفى على الأغنية طاقة عاطفية هائلة جعلتها قريبة من قلوب الملايين.

انتشار واسع وتفاعل كبير على السوشيال ميديا

ما أن طُرحت الأغنية على القناة الرسمية على يوتيوب، حتى تفاعل الجمهور بشكل واسع معها، لتتصدر بسرعة قائمة التريند وتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول روّاد المنصات الرقمية مقاطع من الأغنية ولحظة غناء هشام جمال لعروسته، معبرين عن إعجابهم الشديد بالرقي والرومانسية التي حملتها.