حفل أسطوري..عمرو دياب يشعل "الارينا" في أعلى حضور جماهيري بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا ضخمًا بمنطقة الارينا بدولة الكويت بحضور جماهيري غير مسبوق وتفاعل منذ اللحظات الأولى.

حضور جماهيري ضخم

توافد جمهور الهضبة بالآلاف قبل الحفل بساعات في إنتظار عمرو دياب صاحب الشعبية الجارفة من الخليج إلى المحيط، ليصعد إلى خشبة المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط صرخات وهتافات الجمهور.

تفاصيل حفل عمرو دياب بـ ارينا الكويت

وبعدها غنى مجموعة من الأغاني التي رددها معه الجمهور ومنها برج الحوت وانت الحظ وده لو اتساب.

خطف عمرو دياب الأنظار خلال الحفل كعادته بإطلالة شبابية مميزة، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها شكرا من هنا لبكرة وتملي معاك وقمرين ونور العين ويا قمر ووغلاوتك ووياه.

واستمتع الجمهور على مدار ساعتين بأغاني عمرو دياب بأضخم حفلات الكويت على مستوى الحضور الجماهيري.

حفل عمرو دياب القادم

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم ١٦ مايو الجاري.