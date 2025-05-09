القاهرة تستقبل أطفال المحافظات الحدودية في أسبوع جديد بمشروع "أهل مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد قصر ثقافة روض الفرج مساء أمس الخميس انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والثلاثين ضمن مشروع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ فعالياته يإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة.

فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والثلاثين

يستضيف الأسبوع أطفالا من البحر الأحمر (الشلاتين، أبو رماد، حلايب، رأس حدربة)، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات من القاهرة، ضمن جهود وزارة الثقافة في دعم التماسك المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء، خاصة أبناء المناطق الحدودية.

جاءت بداية الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه كلمة لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، أوضحت خلالها أن هذا الأسبوع يعد ختام المرحلة الرابعة من المشروع، واختيرت القاهرة لاحتضانه، ويقام تحت شعار يعكس جوهر الفكرة "في حضن مصر".

كما أجرت الشرنوبي حوارا مع الأطفال حول مدينة القاهرة ومعاني ألوان العلم المصري، والتنوع الثقافي بين المحافظات.

عقب الافتتاح، تم توزيع الأطفال على الورش الفنية والثقافية المتنوعة، وأوضح د. وائل عوض، مدرب ورشة الرسم بالموسيقى، أن الورشة تتناول موضوعات وطنية تترجم بالرسم والموسيقى، فيما أكد الفنان ماهر كمال، مدرب ورشة الموسيقى والغناء، أن الورشة تهدف إلى التعبير عن روح الانتماء من خلال الفن.

زيارات ميدانية لمعالم تاريخية وسياحية

ويتضمن البرنامج الثقافي زيارات ميدانية إلى عدد من المعالم التاريخية والسياحية في القاهرة، منها الأهرام، مجمع الأديان، متحف الحضارة، وحديقة الأزهر، إلى جانب مجموعة من الورش الفنية التي تجمع بين التعبير الإبداعي والتدريب المهاري، وهي، المسرح البشري تدريب المخرج أحمد خليفة، الأركيت تدريب حسني إبراهيم، الشنط الخرز تدريب منى عبد الوهاب، الخيامية مع المدرب عماد عاشور، الأكسسوار تدريب يارا محمد، تحريك العرائس تدريب جمال الدين محمد.

يأتي الأسبوع الثقافي في إطار برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

مشروع أهل مصر

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز المشروعات الثقافية الوطنية التي تنفذها وزارة الثقافة، ويستهدف الأطفال والشباب والمرأة في المحافظات الحدودية، ضمن البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين، وترسيخ العدالة الثقافية بوصفها أحد أسس التنمية المستدامة.

