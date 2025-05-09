استمرار نجاح "يا خسارة" لبسمة بوسيل يرسّخ مكانة عمرو المصري في الساحة الغنائية.. ومصطفى قمر يدخل على الخط بـ 3 أغنيات جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل حصد النجاح بأغنيتها الجديدة "يا خسارة"، التي أطلقتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى صدى واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مما أكد عودتها القوية إلى الساحة الفنية كمطربة، بعد فترة من الغياب النسبي.

الأغنية من كلمات الشاعر المميز عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

وقد أثارت "يا خسارة" حالة من التعاطف والإعجاب بين المتابعين، نظرًا لما تحمله من مشاعر صادقة وكلمات تمس القلب، عززها أداء بسمة بوسيل العاطفي المعبّر، والذي أعاد تسليط الضوء على خامة صوتها المميزة وقدرتها على نقل الأحاسيس ببساطة وعمق في آنٍ واحد.

ويأتي هذا النجاح ليضيف صفحة جديدة إلى رصيد الشاعر عمرو المصري، الذي أصبح اسمه مقرونًا بالأعمال الناجحة، بعدما أثبت قدرته الفائقة على تقديم كلمات تمس الواقع وتواكب تطلعات الجمهور، مع الحفاظ على طابع شعري فني لا يخل بجماليات اللغة أو الموسيقى.

في سياق آخر، يستعد النجم مصطفى قمر لتسجيل ثلاث أغنيات جديدة دفعة واحدة، يتعاون فيها أيضًا مع عمرو المصري، في خطوة تؤكد على ثقة النجوم في موهبة هذا الشاعر، وقدرته على التجديد وابتكار أفكار غنائية تواكب روح العصر دون أن تفقد الأصالة والهوية.

ويأتي هذا التعاون ضمن خطة مصطفى قمر للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، من خلال تقديم محتوى فني مختلف عن أعماله السابقة، من حيث الموضوعات والكلمات والتوزيع الموسيقي، ما يعكس رغبة واضحة في التجديد والمنافسة بقوة في الموسم الغنائي المقبل.

الجدير بالذكر أن الشاعر عمرو المصري أصبح من الأسماء اللامعة على الساحة، نظرًا لتنوع أعماله وتعاونه مع عدد كبير من النجوم، حيث ينجح في كل مرة بتقديم محتوى مختلف ومؤثر، وهو ما تؤكده الأرقام والمشاهدات التي تحققها أغنياته على المنصات الرقمية.