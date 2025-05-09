نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداع مؤلم في دبي.. تشييع جثمان الإعلامي صبحي عطري بعد أيام من وفاته المفاجئة في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد رحلة شاقة لنقل جثمانه من ألمانيا، ودّعت أسرة ومحبو الإعلامي السوري صبحي عطري، جثمانه اليوم الجمعة في دبي، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وسط حالة من الحزن والأسى.

وكان عطري قد توفي بشكل مفاجئ يوم الأربعاء 24 أبريل إثر أزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 48 عامًا، ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والفنية، خاصة أن وفاته جاءت دون مقدمات.

وواجهت أسرته صعوبات كبيرة في إجراءات نقل الجثمان من ألمانيا إلى الإمارات، ما دفعهم لإطلاق نداء إنساني عبر وسائل الإعلام لتسريع العملية، وهو ما تحقق أخيرًا قبل يومين من مراسم الدفن.

وتستقبل أسرة الراحل العزاء اليوم بمنزله في دبي، على أن يُقام مجلس عزاء موسّع يوم غدٍ السبت بأحد فنادق المدينة، لاستقبال المعزين من أصدقائه وزملائه في الوسط الإعلامي ومحبيه.