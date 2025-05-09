يسرا... حضور استثنائي في "بريستيج" يؤكد ريادتها الفنية وخلود مسيرتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



في لحظة درامية مفعمة بالإحساس، عادت النجمة الكبيرة يسرا لتؤكد مكانتها كأيقونة فنية لا تغيب عن المشهد، وذلك من خلال ظهورها الخاص في حلقات هذا الأسبوع من مسلسل "بريستيج"، حيث تركت بصمة لافتة أثرت في سير الأحداث وأضافت عمقًا إنسانيًا مميزًا.

ما ميّز هذا الظهور لم يكن فقط الأداء المتقن ليسرا، بل أيضًا توظيف أغنيتها الكلاسيكية "حب روح للناس يا حب" في أحد المشاهد، وهو اختيار فني ذكي أعاد الجمهور إلى حقبة من الزمن الجميل، وجسّد قيمة يسرا كفنانة متكاملة، لا يقتصر تأثيرها على التمثيل فحسب، بل يمتد إلى الموسيقى والوجدان العام.

هذا الحضور، رغم كونه محدودًا زمنيًا داخل العمل، كان كافيًا لإثبات أن يسرا لا تزال تمتلك القدرة على التوهج وخطف الأنظار، وأن تجربتها الفنية الممتدة لعقود ما زالت تلقي بظلالها على الساحة، وتلهم الأجيال الجديدة من الفنانين.

ويأتي هذا الظهور ضمن أحداث مسلسل "بريستيج"، الذي يُعرض حصريًا عبر منصة "يانجو بلاي"، ويتناول قصة مشوقة تدور حول مجموعة من الأشخاص يجدون أنفسهم محاصرين داخل مقهى أثناء عاصفة، حيث تحدث جريمة قتل غامضة تفتح الباب أمام توترات نفسية وكوميديا سوداء.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، دينا، راندا عوض، وسامي مغاوري، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود.

ورغم تعدد الأسماء المشاركة، يبقى ظهور يسرا لحظة فارقة في العمل، أعادت معها الحديث عن مسيرتها التي لا تزال عنوانًا للتميز والاستمرارية في زمن تتغير فيه الأذواق وتتسارع فيه التحولات الفنية.