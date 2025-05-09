لهذا السبب... سهير رمزي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الكبيرة سهير رمزي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، حيث تحدثت عن رمضان، الفن، وجمال ياسمين صبري.

وقالت سهير رمزي إنها لم تتابع أي عمل درامي خلال شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها تفضل استغلال الشهر الفضيل في أداء العبادات والصيام وقراءة القرآن الكريم، وعلقت قائلة: "أنا ملتزمة بعباداتي في رمضان، ومبقدرش أتابع دراما وسط الانشغال بالفرائض."

ورغم ذلك، أثنت سهير رمزي على عدد من الفنانات المعاصرات، مؤكدة إعجابها الشديد بمنى زكي، واصفة إياها بأنها فنانة متميزة ومتمكنة من أدواتها، كما عبرت عن حبها لمنة شلبي ونيللي كريم، مشيرة إلى أنهن من النجمات اللاتي تتابع أعمالهن دائمًا خارج الموسم الرمضاني.

وأثارت سهير رمزي تفاعلًا واسعًا بتصريحها حول من يمكن أن تجسد سيرتها الذاتية إذا قُدمت في عمل درامي، وقالت: "لو حد قرر يعمل سيرة ذاتية عني، فأنا شايفة إن الفنانة ياسمين صبري هي الأقرب لي من حيث الشكل، لأنها جميلة جدًا وشبهى، بصراحة ياسمين قمراية."

ورغم هذا الإعجاب، أبدت رمزي تحفظها الشديد تجاه فكرة تقديم السير الذاتية للفنانين، مؤكدة أنها لا تفضل ذلك النوع من الأعمال الفنية، موضحة: "أنا ضد تقديم السيرة الذاتية، لأن في حياة الفنان أسرار كتير لازم تفضل ملكه، ومينفعش يبوح بيها للناس، لأنها مش مهمة لحد غيره."

تصريحات الفنانة الكبيرة تفاعل معها الجمهور عبر مواقع التواصل، حيث أثنوا على صراحتها وصدقها، وأعادوا تداول صور قديمة لسهير رمزي مؤكدين الشبه الكبير بينها وبين ياسمين صبري، بينما أبدى آخرون احترامهم لموقفها من العبادات خلال رمضان.

يذكر أن سهير رمزي تعد واحدة من أبرز نجمات الزمن الجميل، وقدمت خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي رسخت مكانتها كنجمة من طراز خاص، قبل أن تختار الابتعاد لفترة طويلة عن الساحة الفنية.