مروان خوري يلتقي جمهوره اللبناني في حفل صيفي.. ويواصل جولاته الغنائية بنجاح

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبناني مروان خوري لإحياء حفل غنائي جديد في لبنان، يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، حيث يلتقي بجمهوره في ليلة مميزة يقدم خلالها باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، في أجواء تفيض بالرومانسية والإحساس، ضمن موسم حفلات الربيع والصيف الذي يشهد مشاركة نخبة من نجوم الطرب في الوطن العربي.

ويأتي الحفل بعد سلسلة ناجحة من العروض الفنية، كان آخرها حفله في المغرب السبت الماضي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا مع أغانيه الرومانسية، خاصة أحدث أعماله "خد الغمرات". كما عزف خورى على آلة البيانو مجموعة من أشهر ألحانه وسط تصفيق حار من الحضور.

ويُعد مروان خوري من أبرز فناني جيله، حيث لا يقتصر حضوره على الغناء فقط، بل لمع أيضًا كملحن وكاتب كلمات، وقدّم أعمالًا لعدد من كبار نجوم الوطن العربي مثل ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله، وأصالة. بدأت مسيرته كموزع موسيقي، وأصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" عام 1987، قبل أن تنطلق رحلته كمُلحن ناجح عام 1999.

