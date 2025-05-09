نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الانظار من احدث ظهور لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

احدث ظهور لـ مايا دياب

وشاركت مايا دياب صور حفلها الأخير في تركيا، وأطلت بفستان أسود قصير مكشوف الكتفين، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جولة مايا دياب

سبق، ونشرت مايا دياب مؤخرا مقاطع فيديو وثقت من خلالها جولة قامت بها بين الأماكن التي اعتادت المرور بها، شملت الجولة مكتبة كانت تشتري منها الأقلام والدفاتر للمدرسة، والشوارع الصغيرة التي كانت تمر بها، زيارة للكنيسة التي كانت تصلي فيها في طفولتها، وانتهى الفيديو بزيارة لمدرستها القديمة، التي عادت لها لأول مرة منذ مغادرتها.

اخر اعمال مايا دياب

وكان اخر اعمال مايا دياب هو مؤخّرًا أغنية “عروس” التي تخطّت عتبة الثّلاثة ملايين وتسعمئة ألف مشاهدة على “يوتيوب” وهي من كلمات منير بو عسّاف، ألحان وتوزيع هادي شرارة.

وايضا طرحت اغنيه "قلبي قفلتو" التي طرحتها مؤخرا، وجاءت كلماتها: "من زمان، قلبي كان، يعلق ويحب بسرعة، من زمان، قلبي كان، من نظرة يحس بلمعة، بحبك، صارت هالكلمة بعيدي، ما بدي جروج جديدي، قلبي قفلتو اليوم"

كما طرحت أغنية "أمى يا أمى" فى شهر يونيو الماضى وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية، أغنية "عيش أحلى سنين" والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة،