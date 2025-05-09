نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية ياسمين صبري ضمن أحداث فيلم المشروع X في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج بيتر ميمي عن البرومو الرسمي لفيلم المشروع X، بطولة كريم عبد العزيز؛ استعدادًا لعرضه في السينمات.

تفاصيل شخصية ياسمين صبري ضمن أحداث فيلم المشروع X

وظهرت ياسمين صبري خلال البرومو فيلم المشروع X بدور غواصة، وينتمي الفيلم لفئة أفلام التشويق والمغامرة، رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات.

موعد عرض فيلم المشروع X

ومن المقرر عرض فيلم المشروع X في السينمات يوم 21 مايو الجاري، قبل موسم عيد الأضحى السينمائي.

قصة فيلم المشروع X

ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.

أبطال فيلم مشروع X

وفيلم مشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

تفاصيل فيلم المشروع X

يُعد فيلم «المشروع X» أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

اخر اعمال ياسمين صبري في السينما

وكان فيلم أبو نسب آخر أعمال ياسمين صبري فى السينما، ودارت أحداثه في إطار أكشن رومانسي كوميدي، وقدمت ياسمين خلاله شخصية لايف كوتش، تعيش قصة حب مع محمد إمام تنتهي بالزواج، فيما يمر الثنائي بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني ضمن الأحداث.