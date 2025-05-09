نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قولولي مبروك”.. مصطفى كامل يُشعل بداية ألبومه المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يضع المطرب والموسيقار مصطفى كامل اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، الذي انتهى مؤخرًا من تسجيل أغانيه بالكامل، وينشغل حاليًا بعمليات الميكساج والماستر النهائية تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ويفتتح كامل الألبوم بأغنية مميزة تحمل عنوان “قولولي مبروك”، كتب كلماتها بنفسه، ولحنها مدين، ووزعها موسيقيًا عمرو الخضري، بينما تولى مهمة الميكساج والماستر مهندس الصوت المعروف هاني محروس.

الألبوم الجديد يشهد تنوعًا كبيرًا في التعاونات، حيث يضم أسماء بارزة في عالم الكلمة واللحن، منهم الشعراء: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، فيما جاءت الألحان بتوقيع كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم. أما التوزيع الموسيقي، فشهد مشاركة نخبة من الموزعين مثل: توما، طه الحكيم، عمرو الخضري، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس.

ويُشرف على الجوانب الفنية والتقنية في الألبوم مجموعة من أبرز مهندسي الصوت في الساحة، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.

عن مصطفى كامل:



يُعد مصطفى كامل من أبرز الفنانين في جيله، جمع بين الغناء وكتابة الكلمات والتلحين، وترك بصمة واضحة في الأغنية المصرية منذ التسعينيات، حيث تعاون مع كبار نجوم الطرب، وحقق نجاحات كبيرة بأغانيه العاطفية والوطنية. شغل سابقًا منصب نقيب المهن الموسيقية، وله دور بارز في دعم المواهب وحماية حقوق الموسيقيين في مصر.