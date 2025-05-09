نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. أحمد مظهر فارس الشاشة الذي خيّل له الفن والفروسية (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة النجم الكبير أحمد مظهر، أحد أعمدة الزمن الجميل في السينما المصرية، والذي لم يقتصر تميزه على أدائه التمثيلي الراقي، بل كان فارسًا حقيقيًا على أرض الواقع، عاشقًا لرياضة الفروسية التي رافقته طوال حياته، وترك بصمة واضحة في استخدامها داخل عدد من أعماله الفنية.



في لقاء نادر عبر برنامج “نجم وسهرة”، تحدّث مظهر عن علاقته العميقة بهذه الرياضة قائلًا:“تهمني وتعجبني رياضة الفروسية، وقد يكون السبب أنني مارستها لسنوات. للأسف، كثيرون لا يدركون أن الفروسية ليست مجرد ركوب خيل، بل تشمل قفز الموانع، والترويض، واختراق الضاحية، ولعبة البولو، وسباقات الخيل”.

وأضاف موضحًا الفروع المعترف بها دوليًا:

“الفروسية المعترف بها رسميًا من الاتحاد الدولي تتضمن ثلاثة أنواع فقط، هي: قفز الموانع، والترويض، والمسابقة الكاملة (أو مسابقة الثلاثة أيام واختراق الضاحية)”.

ولم يكن هذا العشق مجرد هواية، بل تسلل إلى الشاشة أيضًا، حيث قال: “من أقرب الأعمال إلى قلبي مسلسل (على هامش السيرة) مع الفنان شكري سرحان، وهو مأخوذ عن عمل أدبي للأديب طه حسين، وأخرجه أحمد الطنطاوي”.

الفنان أحمد مظهر

أبرز أعمال أحمد مظهر السينمائية



• دعاء الكروان

• الناصر صلاح الدين

• الزوجة العذراء

• رد قلبي

• الليلة الأخيرة

• الأيدي الناعمة

• الجريمة الضاحكة

• الضوء الخافت

• الطريق المسدود

• وا إسلاماه

أبرز أعماله الدرامية

• على هامش السيرة

• ضمير أبلة حكمت

• ليالي الحلمية (جزء 5)