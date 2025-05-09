نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم لـ تامر حسني ورامي جمال وأصالة.. اعمال غنائية منتظرة بتوقيع أحمد المالكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الشاعر الغنائي أحمد المالكي لطرح عدة أغاني لاستقبال موسم الصيف خلال الفترة المقبلة.

قائمة تعاونات جديدة لـ أحمد المالكي



وأعلن المالكي عن التعاون في هذه الأغاني مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ويأتي على رأس القائمة النجم تامر حسني، الذي يتعاون معه المالكي في أغنية جديدة من المتوقع طرحها ضمن ألبومه المقبل وهى من ألحان رامي جمال، وبعد هذا التعاون الثامن للمالكي مع تامر حسني حيث حققا معًا عدة نجاحات في “ارتاح”،" يا عيون"، ” الله شاهد"،"لينا حياة بعدين"، "حلو المكان"، "نفس النهاية"،" خدنا مناعة".

أول تعاون مع أصالة



ومن جانب آخر يتعاون للمرة الأولى مع النجمة أصالة، في أغنية جديدة بعنوان "أنا هنساك" ومن المقرر طرحها قريبًا، وعبر المالكي من خلال حسابه الشخصي عن سعادته بهذا التعاون.



ولم تتوقف قائمة التعاونات عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا الفنان رامي جمال، في أكثر من مشروع غنائي، بالإضافة إلى تعاونات مميزة مع الفنان مصطفى كامل، وكارمن سليمان.

أحدث أعمال أحمد المالكي



يعرف المالكي بقوة كلماته التي تمس قلوب الجمهور دائمًا، وهو ما يبرز نجاحه المتواصل مع النجوم، وآخرهم كان المطرب تامر عاشور، حيث حقق معه نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتين هما: "حبيبي القديم" و"ماشيين"، واللتين لاقتا تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور.

كلمات أغنية ماشيين



الدنيا من يومها مش قادر افهمها

وكإني فيها غريب

العمر ليه ماشي ياخد واقول ماشي

راضي وبقول ده نصيب

احبابي ويفارقو احلامي واتسرقو

بمسك ف غيري يسيب

الحب عودني ان اللي جه ف حضني

ف تاني يوم بيسيب

ماشيين أيام ف اولها

غير اللي ف الاخر والحزن خدنا عليه

عايشين أيام بنسألها

كلمات أغنية حبيبي القديم



شوفتو حبيبي القديم بيدور فالقديم

وعايزني وتاني راجع

جايلي يصحي اللي فات ويفكرني بحاجات

بتقلب فالمواجع

راجع بعد الغياب ومعاه كام صورة لينا

وعايزني افتحله باب يدخل منه لماضينا

طب مين يدفع حساب كل سنيني الحزينة

جاب امله فيا منين

عشان اعيش علي راحته

ويرق قلبي لزعله

دانا عندي ليه خبرين.