نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يلتقي جمهوره في مدينتي بحفل غنائي ضمن البطولة العربية للجولف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي كبير غدًا الجمعة في مدينتي، ضمن فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025، حيث يقدّم خلاله باقة من أشهر أغنياته التي يعشقها الجمهور، ما بين القديم والجديد، وسط أجواء فنية ورياضية مميزة.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “الحب عيبنا”، التي قدّمها رامي ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عُرض في رمضان الماضي 2025. الأغنية من كلمات النجم كريم فهمي، أحد أبطال العمل، وألحان عمرو الشاذلي، وقد نالت إعجابًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد الألبومات، طرح رامي مؤخرًا ألبومه الجديد “أنا جامد كده كده”، والذي شهد تنوعًا فنيًا واضحًا وتعاونات مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.



ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني المميزة، من بينها:

• أنا جامد كده كده (كلمات: تامر حسين – ألحان: رامي صبري – توزيع: جلال الحمداوي)

• كداب (كلمات: عمرو المصري – ألحان وتوزيع: عمرو الخضري)

• على بالي (كلمات: مصطفى مدكور – ألحان: محمد علي ورامي صبري – توزيع: محمد يسي)

• فيها إيه (كلمات: محمد عاطف – ألحان: رامي صبري – توزيع: أسامة الهندي)

• كنا معديين (كلمات: عليم – ألحان: عمرو الشاذلي – توزيع: عمرو الخضري)

• ما بتحصليش كتير (كلمات: تامر حسين – ألحان: رامي صبري – توزيع: أسامة الهندي)

بهذا الحفل المنتظر، يواصل رامي صبري حضوره الفني اللافت، ويفتح صفحة جديدة من التواصل مع جمهوره المتعطش لسماع صوته على المسرح.