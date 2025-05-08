نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغدة شلهوب تكشف تفاصيل تعرضها لموقف مفاجئ في دبي: "نسيت شنطتي في أوبر!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، عن واقعة طريفة ومتوترة تعرضت لها خلال إقامتها في دبي، حيث نسيت حقيبتها الشخصية داخل سيارة "أوبر"، لكنها تمكنت من استعادتها بفضل استجابة السائق السريعة.

تصريحات رغدة شلهوب:

وأضافت خلال حديثها في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"،: "فوجئت بعد نزولي من السيارة أني نسيت الشنطة، وتواصلت فورًا مع السائق، وكان في قمة الاحترام، رجعلي الشنطة بعد ما أنهى مشوار تاني، ودي كانت لفتة إنسانية رائعة بجد".

وأشارت الإعلامية إلى أنها تحب الحياة في مصر كثيرًا، وتتنقل باستمرار بين القاهرة وبيروت، مما يمنحها توازنًا نفسيًا وشخصيًا تعتز به، مضيفة: "مصر بقيت بيتي، وبيروت هويتي.. وبالتنقل بين الاتنين بحس إن حياتي متكاملة".

وفي سياق آخر من اللقاء، تطرقت شلهوب إلى جوانب من حياتها المهنية والشخصية، مؤكدة أنها رفضت عرضًا مهنيًا مغريًا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شعورها بالخوف والقلق من الانتقال إلى بيئة جديدة تمامًا، قائلة: "العرض كان مهم جدًا، لكن قلقي كان أكبر.. وأنا بفضل الراحة النفسية على أي شيء تاني".