نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تعود إلى جمهور بيروت في حفل استثنائي ضمن احتفالات عيد المدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي كبير يوم 28 يوليو المقبل، ضمن فعاليات حفلات أعياد بيروت، حيث تلتقي بجمهورها لتقدّم باقة من أجمل أغانيها التي رسخت في وجدان محبيها على مدار مشوارها الفني الحافل بالإحساس والرقي.

وكانت إليسا قد أطلت خلال شهر رمضان الماضي بصوتها المميز في تتر مسلسل “وتقابل حبيب”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو العمل الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية وتفاعل كبير من الجمهور، وحقّق صدى واسعًا على مختلف المنصات.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، إنجي كيوان، وغيرهم، ومن إنتاج شركة سينرجي.

من جهة أخرى، كان آخر ألبومات إليسا هو “أنا سكتين”، الذي ضم 12 أغنية متنوعة، وحققت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم نجاحًا لافتًا، إذ تخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة، وأصبحت من أكثر الأعمال استماعًا وتداولًا في الوطن العربي.

“أنا سكتين” من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.