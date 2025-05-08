عمر شرقي: عيشت في بيت أحمد السقا ٣ شهور.. وكنت هندم لو اعتذرت عن مسلسل الكابتن

القاهرة - محمد ابراهيم - عمر شرقي يحكي ٤ مواقف عن جدعنة أحمد السقا معه

كشف الفنان عمر شرقي كواليس مشاركته في مسلسل الكابتن مع الفنان أكرم حسني، موضحًا تفاصيل مساعدة الفنان أحمد السقا له في بداية مشواره الفني حتى أنه عاش في منزله بما يقرب ثلاثة أشهر.

وقال عمر خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه" الذي يقدمه عمر توفيق على منصة "ستوري بالعربي": بعت للمخرج معتز التوني قولتله اتطمن مش هخيب ظنك خصوصًا إنك اللي مرشحني، وبجد أنا لو كنت رجعت العربون أو اعتذرت كنت هندم ندم كبير.

الفنان عمر شوقي

وأضاف: مسلسل الكابتن من أحلى اللوكيشنات اللي اشتغلتها في حياتي، وكنت بحمد ربنا كل يوم وبيقى عايز اروح اشتغل واروح من بدري.

كما تطرق في حديثه عن تفاصيل مساعدة الفنان أحمد السقا له في بداية مشواره الفني، قائلًا: السقا أول واحد ساعدني وأخد بإيدي وكنت صغير مش فاهم حاجة وكنت فاكر إم طاقة القدر اتفتحلي وهو هيعملي كل حاجة

وهو جدع جدًا واللي عمله معايا كان كتير أوي ومكنش مطالب يعمله.

وأردف: في البداية نشر فيديو ليا على صفحته ومكنش وقتها حد يعرفني خالص، وفي مرة كان فيه قناة كبيرة جدا عرضت عليا أقدم برنامج، ووقتها كنت بستشير السقا في كل حاجة وكان عندي معاد معاهم في القناة بعد بكره مثلًا، فكلمهم يخلي الميتنج عنده بكره في البيت على الفطار.

واستطرد قائلًا: ده غير إني عيشت معاه نحو ٣ شهور في بيته تقريبا لدرجة إنه كان بيقولي تطلع اوضتك، السقا إنسان بسيط جدا وكنت بعتبره أخويا الكبير أو أبويا، وسافرت معاه واتمرنا مع بعض، كان أوقات مثلًا يديني التليفون يقولي خد شريف منير عايز يباركلك ع التليفون.

واختتم حديثه: وديه حاجات جننتني في الأول بردو، وكنت متخيل إني في حتة تانية وكبيرة خالص، فلو رجع بيا الزمن هاخد يالي من تفاصيل كتير أوي وهغتنم فرص

السقا عامل زي اللي رماني في البحر، الشهرة المفاجئة دي بردو بتجنن.