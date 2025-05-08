نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد معلقًا على أزمة بوسي شلبي: الأمر كله يمس صديقي الغالي محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بوسي شلبي تريند محركات البحث في الساعات الماضية، وذلك بعد أن قام نجل محمود عبدالعزيز بنشر بيان، وجاء مضمونه أن والدهم الراحل طلق زوجته الإعلامية بوسي شلبي منذ عام 98.

منشور محمود سعد:

وعلق الإعلامى محمود سعد على الأزمة قائلًا:" إلى محمد وكريم محمود عبد العزيز، ابنائي الغاليين لا احب التدخل في شئونكم الخاصة ولكن حين وصل الأمر إلى القضاء ومواقع التواصل المختلفة.

وأضاف:" وبات هناك تراشق من هنا وهناك.. وكلام حول زواج من عدمة.. والأمر كله يمس صديقي الغالي محمود عبد العزيز.. فليتكما تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا يصح أن تمس اسم الغالي محمود.

وتابع:" ما رأيكما في إيقاف الأمر كله والجلوس سويا (كل الاطراف) ومعالجة الأمر مهما كان في هدوء وبعيدا عن القيل والقال وإنهاء هذه المشكلة.. اتمنى ذلك.. لا تدخل مني وإنما هو في محبتكم ومحبة الصديق العزيز محمود عبد العزيز.

ويذكر أن قامت بوسي شلبي بالكشف، عن مستندات جديدة ردًا على بيان ورثة أسرة محمود عبدالعزيز، الذي نشروه خلال الساعات الماضية بشأن طلاقها منه، ونشرت بوسي شلبي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة بطاقة الراحل محمود عبدالعزيز، سارية حتى أكتوبر 2022، ومدون عليها متزوج.