نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة لافتة.. دينا فؤاد تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة دينا فؤاد انظار وقلوب متابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام بعدما شاركت صورة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ دينا فؤاد

وظهرت دينا فؤاد بإطلاله جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الأسود وبنطلون مشجر، وضعت مكياج بالألوان الترابية التي تبرز جمال ملامحها.

كما تركت خصلات شعرها منسدله علي كتفيها وارتدت إكسسوارات وأساور من اللون النحاس والأزرق الغامق.

آخر أعمال دينا فؤاد

وكان آخر أعمال دينا فؤاد هو مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، محمد العمروسي، محمود الشرقاوي، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، سارة نور، عايدة فهمي، هايدي رفعت، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، وهاجر الشرنوبي، إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف محمد الشواف.

وأيضا شاركت في مسلسل حق عرب الذي عرض رمضان 2024، دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجاور أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال دينا فؤاد في السينما

وكان فيلم 200 جنيه، آخر أعمالها تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك فيه كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد السعدني، مي سليم، أحمد آدم، غادة عادل، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى علوي، خالد الصاوي وآخرين.