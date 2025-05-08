نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ الأخضر المجسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة كارولين عزمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

أحدث ظهور لـ كارولين عزمي

وأطلت كارولين عزمي، بإطلالة جذابة مرتديه فستان باللون الاخضر بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أعمال كارولين عزمي في رمضان 2025

سبق، وعرض مؤخرا للفنانة كارولين عزمي مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داود، مراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

قصة مسلسل "فهد البطل"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي مع خط صعيدي قوي، حيث يجسد أحمد العوضي دور فهد، الشاب الصعيدي الذي يضطر إلى الهرب مع شقيقته راوية بعد مقتل والده على يد عمه بعد وصوله إلى القاهرة، يحاول فهد بناء حياة جديدة، لكنه يجد نفسه في صراعات مع عائلات قوية وأصحاب نفوذ، ليبدأ رحلة انتقام طويلة ضد كل من ظلموه.

آخر أعمال كارولين عزمي

وكان آخر أعمال كارولين عزمي هو مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

تدور القصة حول مجموعة من الزوجات اللاتي يعانين من مشاكل في حياتهن الزوجية، حيث يكتشفن كتابًا عن العلاقات الزوجية يعكس الواقع الذي يعشن فيه بشكل مفصل، ويدفعهن الكتاب إلى اتخاذ قرارات جذرية تغير مسار حياتهن تمامًا، مما ينعكس على جميع من حولهن ويؤثر على علاقاتهن.