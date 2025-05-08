نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سينرجي بلس" تطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم المشروع X في السينما، وهو العمل الأكثر انتظارًا من أعمال صيف 2025، وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لأبطال العمل.

وتم منذ قليل طرح الإعلان الرسمي للفيلم والذي ظهر عليه التشويق والإثارة والحماس، ويضم العمل مجموعة من النجوم وجاءت أسماء الشخصيات داخل أحداث العمل كالتالي: ‎كريم عبد العزيز: يوسف الجمّال، ياسمين صبري: مريم إياد نصار: آسر، أحمد غزّي: مورو عصام السقا: صقر

يُعد فيلم "المشروع X" أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تفاصيل فيلم المشروع:

ويذكر أن يشارك في بطولة فيلم المشروع عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، اياد نصار، أحمد غزي، وغيرهم، ومن إخراج بيتر ميمي.

من جانبه، صرّح المخرج بيتر ميمي قائلاً: “فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة. سعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي.”

آخر أعمال كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي:

ويذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز وبيتر ميمي هو مسلسل الحشاشين، الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد،وغيرهم من النجوم الشباب، ومن إخراج بيتر ميمي والعمل مبني على أحداث حقيقية.