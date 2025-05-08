نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. طرح البوسترات الرسمية لـ أبطال مسلسل "حرب الجبالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر البوسترات الرسمية لمسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، وذلك استعدادا لعرضه الفترة المقبلة.

طرح البوسترات الرسمية لـ أبطال مسلسل "حرب الجبالي"

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر: “الحرب بدأت من دلوقتي.. استعدوا لمواجهة من نوع تاني مع أبطال حرب الجبالي ابتداءا من ١٨ مايو الساعة ٩ مساءا على mbc مصر”.

موعد عرض مسلسل "حرب الجبالي"

ومن المقرر طرح مسلسل “حرب الجبالي” يوم ١٨ مايو الجاري، وذلك بعد تأجيل ٣ أعوام على طرحه.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

ومسلسل «حرب الجبالى» بطولة: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة، وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

قصة مسلسل حرب الجبالي

وتدور احداث مسلسل حرب الجبالي فى اطار دراما شعبية فى احدى الأحياء الشعبية وتتوالي الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق هو مشاركته في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل “سيد الناس” من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وساندي علي. المسلسل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.