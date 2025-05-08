نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمتها مع أبناء محمود عبدالعزيز.. هالة صدقي تدعم بوسي شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع إنستجرام بالدفاع عن الإعلامية بوسي شلبي بعد أزمتها الأخيرة مع أبناء الفنان محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن هناك خطأ.

هالة صدقي تدعم بوسي شلبي

وكتبت هالة صدقي: "مؤكد في خطأ وربما من بعض المستشارين القانونين وربما لمصلحة أطراف أخرى، ولكن عمري ما شفت مديرة أعمال عايشه في بيت مع راجل وأولاده وأخواته وكل قرايبه أكتر من عشرين سنه وعمري ما شفت مديرة أعمال تسافر عمرة وتعمل بطاقة وجواز سفر باسم هذا الرجل وتبقا مديرة أعمال".

وأضافت هالة صدقي:" عمري ما شفت راجل يختلي بهذه الست لمده عشرين سنه وولاده وأهله كلهم موجودين في البيت والا شكلهم يصبح، الله يرحمه الفنان الكبير المحترم الذي كان يخاف ربه في اي عمل كان إنسان ملتزم ومحب لأولاده جدا ومحب لزوجته التي صاحبته أكثر من عشرين عاما كزوجة محترمه لها كيانها واحترامها وكونها ليست في قط زوجه أو مان شهير لا بل لأنها من اعرق وأهم العائلات المصرية المعروفة".

واختتمت هالة صدقي: " اتمني الساده المستشارين أتكن يخافوا الله لان مؤكد أبناء محمود عبد العزيز لن يخطر فبالهم هذه الأفكار المستحيلة حتي لو كان هناك مكسب بالمليارات وخصوصا إن العزيزة بوسي شلبي تنازلت علي كل حقوقها، أتمني الحفاظ علي صوره الفنان الكبير الذي يحترمه ويقدره الوطن العربي كله".

الأزمة بين بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز

بدأت الأزمة بين بوسي شلبي وابناء محمود عبد العزيز منذ فبراير الماضي، عندما تم تداول صور لوثائق ومستندات خاصة بالإعلامية تشير إلى أنها مطلقة، ولكنها وقتها خرجت عن صمتها ونفت تلك الشائعات، مؤكدا أنها أرملة الراحل، وأن كل ذلك ما هو إلا إدعاءات، وأنها تنتظر رد القضاء، وأشارت أن تلك الأكاذيب بسبب قطعة أرض.

ولكن أسرة محمود عبد العزيز أصدرت مساء بيانا من جديد، يؤكدون أن القضاء المصري قال كلمته أخيرا في القضايا والادعاءات التي قدمتها سيدة بشأن أن الساحر قام بمراجعتها بعد طلاقتها منه وتارة أخرى بأن المأّذون قد قام بتزوير شهادة طلاقه.

لترد عليهم بوسي شلبي ببيان من محاميها من جديد، وأرفقت جواز سفر وتأشيرة سفر لها، قبل وفاة محمود عبد العزيز، وكان هو محرمها كما ظهر في التأشيرة، كما أن جواز سفرها في 2015 كان مكتوب به أنها متزوجة منه، إلى جانب بطاقته التي توفي وهو يستخدمها كان مكتوب بها متزوج.