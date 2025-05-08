نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة ملفتة.. نيللي كريم تخطف الأنظار من المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نيللي كريم أنظار وقلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت صورة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نيللي كريم

وظهرت نيللي بإطلاله لافته بالكاجوال، مرتدية جاكيت جينز وبنطلون باللون الأسود،كما اكتفت بملامح طبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم مسلسل اخواتي التي دارات أحداثه في إطار اجتماعي حول أربع شقيقات يتورطن في جريمة قتل زوج إحدى الشقيقات، ويبدأ التحقيق في الجريمة لكشف العديد من المفاجآت الصادمة. يتناول العمل تأثير الأحلام والرؤى التي تراها الشخصيات على مجريات الأحداث.

وشاركت في مسلسل "فراولة" من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي تقوم بممارسة العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة.

وأيضا شاركت في مسرحية السندباد بجانب كريم عبد العزيز والتي تحدثت عن شخصية عمر أبو الهول وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبئ في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد.

كما شاركت في فيلم السرب الذي شارك في بطولته أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد فهمي. أحمد حاتم، دياب، محمد فراج، صبا مبارك، محمود عبد المغني ومحمد ممدوح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

مسيرة نيللي كريم في عالم الشهرة

والجدير بالذكر أن مسيرة نيللي كريم في عالم الشهرة بدات من خلال الفوازير، ثم دخلت عالم الدراما التلفزيونية بمسلسل حديث الصباح والمساء رمضان 2001، وخاضت تجربة البطولة المُطلقة لأول مرة في 2013 من خلال مسلسل بنت اسمها ذات، حصدت شعبية عالية بمسلسل سجن النسا في 2014، مسلسل تحت السيطرة في 2015، مسلسل سقوط حار في 2016.