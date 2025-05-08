نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض مسرحية مكسرة الدنيا في موسم جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض أحدث أعمالها بموسم جدة، والتي تحمل اسم مسرحية مكسرة الدنيا، وتدور أحداثها في إطار كوميدي تشويقي.

موعد عرض مسرحية مكسرة الدنيا

ومن المقرر عرض مسرحية مكسرة الدنيا بموسم جدة يوم 7 من شهر يونيو المقبل، ويستمر عرضها حتى يوم 9 من نفس الشهر، وذلك بعد عرض المسرحية بموسم الرياض في يناير الماضي.

أبطال مسرحية مكسرة الدنيا

ويشارك في بطولة مسرحية مكسرة الدنيا، بجانب دنيا سمير غانم عدد من النجوم، منهم محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم محمود الجندي، صلاح الدالي، وعبدالرحمن حسن، والمسرحية من إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة مسرحية مكسرة الدنيا

وتدور أحداثها في إطار كوميدي تشويقي، تقدم خلالها دنيا سمير غانم شخصية حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، وتواجه تحدي في حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مشاركتها في موسم رمضان الماضي 2025، بمسلسل عايشة الدور، مكون من 15 حلقة، بطولة عمر الشناوي، نور محمود، ليلى عز العرب، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد عصام، أحمد فاضل، ومحمد عمرو الليثي، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، يُسلط الضوء على مٌعاناة المرأة المطلقة التي تسعى للموازنة بين عدة أمور في حياتها، حيث يتناول قصة إمرأة لديها أطفال تتورط في استكمال دراستها بالجامعة فتجد نفسها في مواجهة اختلاف الأجيال.